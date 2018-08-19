"Ростов" разгромил "Енисей" в матче премьер-лиги

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) с крупным счетом обыграл красноярскую команду "Енисей" в матче четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону в воскресенье, - 4:0 в пользу "Ростова". В его составе отличились Бьорн Сигурдарсон (31-я, 35-я минуты), Алексей Ионов (58) и Аяз Гулиев (83).

Таким образом, "Ростов" набрал 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Енисей" (дебютант премьер-лиги) с 1 очком занимает последнее, 16-е место.