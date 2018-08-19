Главные новости
В РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу Буданова
Спорт Российская премьер-лига-2018/19

"Ростов" разгромил "Енисей" в матче премьер-лиги

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) с крупным счетом обыграл красноярскую команду "Енисей" в матче четвертого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Результат встречи, прошедшей в Ростове-на-Дону в воскресенье, - 4:0 в пользу "Ростова". В его составе отличились Бьорн Сигурдарсон (31-я, 35-я минуты), Алексей Ионов (58) и Аяз Гулиев (83).

Таким образом, "Ростов" набрал 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Енисей" (дебютант премьер-лиги) с 1 очком занимает последнее, 16-е место.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ

Новости по теме

Спорт
Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты
Продавалось больше ста билетов за одну секундуПодробнее
 ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
 Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
 "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги ЕвропыПодробнее
 "Спартак" - ПАОК. Онлайн"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбылПодробнее
 Фернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезонаФернандо Алонсо покинет "Формулу-1" по окончании сезона
Двукратный чемпион мира пообещал провести оставшиеся гонки сезона "со всей самоотдачей и страстью"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Путин на свадьбе главы МИД Австрии7 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 17 августа6 фото
17 августа
Фотохроника 17 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСледователи выявили подозреваемых во взяточничестве в РКК "Энергия"В миреСтало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеВ РоссииКадыров счел неубедительными попытки героизировать убийцу БудановаВ миреВ Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеЭкономикаПутин и Меркель сошлись в необходимости оградить "Северный поток-2" от нападок третьих странВ РоссииМатвиенко заявила о провале "либерального проекта" миропорядка

Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста сестер Хачатурян

Пять человек пострадали в автомобильной аварии в Тверской области

Гандболистки сборной России выиграли юниорский ЧМ

Активистки FEMEN устроили акцию на брюссельском цветочном ковре

"Зенит" разгромил "Урал" в матче премьер-лиги

Петербургский клуб, не потеряв ни очка в четырех турах, лидирует в турнирной таблице Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 19 августа

Задержания в руководстве РКК "Энергия" и содержимое черного саркофага, найденного в Египте Подробнее

Главу Фонда ОМС Дагестана арестовали по подозрению в мошенничестве

Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в Египте

Стало известно, чьи тела были захоронены в черном саркофаге в ЕгиптеЗахороненные в гранитном саркофаге люди не были древними правителями, а жидкость внутри не была эликсиром жизни Подробнее

"Локомотив" выиграл у "Крыльев Советов" в матче премьер-лиги

Первый гол действующего чемпиона в новом сезоне помог ему подняться с 14-го на восьмое место у турнирной таблице Подробнее

Афганский президент объявил о перемирии с талибами

В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в Иране

В Тегеране заподозрили США в подготовке госпереворота в ИранеНа этой неделе при госдепе США была создана Инициативная группа по Ирану Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru