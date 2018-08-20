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Футболист "Зенита" Нобоа выбыл до конца года из-за травмы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского ФК "Зенит" Кристиан Нобоа выбыл из-строя до конца года из-за травмы, полученной в матче четвертого тура чемпионата России против "Урала" (Екатеринбург).

"В результате обследования у Кристиана Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Зенита".

Матч "Зенит" - "Урал" состоялся в воскресенье и завершился победой петербургского клуба со счетом 4:1.

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Теги: футбол, ФК Зенит

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