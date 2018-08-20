ХК "Спартак" забросил 23 шайбы в ворота австрийского клуба в контрольном матче

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" добились разгромной победы над австрийским клубом "Лайонс", сумев провести более двух десятков голов.
Результат встречи, прошедшей в Австрии в рамках подготовительного к сезону-2018/19 сбора "Спартака", - 23:2 (6:1, 6:1, 11:0) в пользу москвичей.
Первый матч в предстоящем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" проведет 2 сентября против хабаровского "Амура" в Москве.
В контрольном матче #Спартак победил австрийскую команду WEV Lions со счётом 23:2. pic.twitter.com/LbB6CaSMOV— Спартак Москва (@spartak_hc) 20 августа 2018 г.