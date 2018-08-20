Лондонский "Арсенал" заинтересовался футболистом "Уфы" Дивеевым

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Защитник футбольного клуба "Уфа" Игорь Дивеев попал в сферу интересов лондонского "Арсенала", сообщает Mirror.

Отмечается, что в "Арсенале" обратили внимание на 18-летнего россиянина в ходе молодежного турнира COTIF в Испании: в составе сборной России (игроки – не старше 20 лет) он провел гол в финальном матче против Аргентины. Правда, победу в той встрече одержала Аргентина – 2:1.

Игорь Дивеев пока не играл за основную команду "Уфы", он был задействован в составе дублеров, выступающем в первенстве молодежных команд премьер-лиги. В предыдущем сезоне он провел три гола.