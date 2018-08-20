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"Валенсия" Дениса Черышева сыграла вничью с "Атлетико"

Но российский полузащитник на поле так и не вышел: остался в запасе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Матч первого тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Атлетико" завершился вничью.

Результат встречи, прошедшей на поле "Валенсии", - 1:1.

В "Валенсию" на правах аренды из испанского "Вильярреала" недавно перешел российский полузащитник Денис Черышев. Однако в матче против "Атлетико" он участия не принял: остался в запасе.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

Летом нынешнего года Черышев в составе сборной России выступал на домашнем ЧМ-2018 и вошел в число лучших бомбардиров турнира – 4 гола. Это помогло национальной команде страны дойти до четвертьфинала, где она уступила будущему финалисту сборной Хорватии по пенальти.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Денис Черышев, Испания

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"Валенсия" Дениса Черышева сыграла вничью с "Атлетико"

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