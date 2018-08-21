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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Глава департамента судейства РФС предложил запретить критику арбитров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров высказался за запрет критики судей и решений, принятых во время матчей Российской премьер лиги (РПЛ).

"У нас есть предложение о запрете критики судей. Критика должна быть конструктивной. Мы не скрываем, если мы в чем-то виноваты, то готовы к критике. Я готов отвечать на любые вопросы и не собираюсь никого "отмазывать". В этом туре наши арбитры в сложных ситуациях приняли верные решения", - сказал Егоров на пресс-конференции во вторник.

Накануне ФК "Краснодар" опубликовал на своем официальном сайте видеозапись спорных моментов матча 4-го тура Российской премьер лиги с московским "Спартаком" (0:1) 18 августа в Краснодаре. Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что крайне недоволен судейством главного арбитра матча Сергея Лапочкина.

Егоров, комментируя позицию "Краснодара", заявил, что ценит мнение клуба и его руководства. При этом он сообщил, что полностью доверяет Лапочкину. "Это арбитр ФИФА, у меня к нему большой кредит доверия", - сказал Егоров.

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Теги: футбол, ФК Краснодар, ФК Спартак, РФС

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