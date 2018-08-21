Дерби "Спартак" - "Динамо" будет транслировать "Матч Премьер"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Матч чемпионата России по футболу "Спартак" - "Динамо" будет показан на телеканале "Матч Премьер", сообщила пресс-служба телеканала.

"Старейшее российское дерби "Спартак" - "Динамо" состоится 25 августа в 19:00 на стадионе "Открытие Арена". Прямая трансляция начнется в 18:30 на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении "Матч! Клуб", - сказали в пресс-службе "Матч ТВ".

Игру "Арсенал" - "Ростов" 24 августа, матч "Локомотив" - "Анжи" 26 августа покажут и "Матч Премьер", и "Матч ТВ". Остальные игры 5-го тура РПЛ будут показаны только на "Матч Премьере". Это игры "Урал" - "Ахмат", "Рубин" - ЦСКА, "Оренбург" - "Краснодар", "Уфа" - "Зенит".

Первый матч "Красная Пресня" (старое название "Спартака") - "Динамо" состоялся в 1923 году. С тех пор команды встречались 205 раз. "Спартак" одержал 75 побед, а "Динамо" - 60.

В последнем туре прошлого чемпионата России 13 мая "Спартак" уступил "Динамо" 0:1, упустив серебряную медаль и прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" в прошлом сезоне заняло 8-е место.

Три первых матча нового сезона динамовцы сыграли вничью, а в 4-м туре одержали уверенную победу над "Уфой" 3:0.