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Футболистам "Уфы" удалось получить визы для поездки в Шотландию на матч с "Рейнджерс"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты, тренерский штаб и руководство ФК "Уфа" получили британские визы и смогут принять участие в первом матче раунда плей-офф квалификации против "Рейнджерс" в Шотландии.

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"Мы получили британские визы, так что совершенно точно сможем отправиться на матч в Глазго. Визовый центр сработал быстро: мы получили все за сутки", - сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, слова которого приводит "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали, что футболисты "Уфы" могут не успеть своевременно оформить британские визы, что ставило под сомнение возможность сыграть против "Рейнджерс" в гостях.

Первый матч в противостоянии "Рейнджерс" - "Уфа" пройдет 23 августа в Шотландии, ответный - через неделю в Уфе. Победитель получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Как сообщалось, "Уфа" в третьем раунде квалификации прошла команду "Прогресс" из Люксембурга.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале".

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Теги: футбол, Лига Европы УЕФА, ФК Уфа

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