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Футболист "Локомотива" Виталий Денисов перешел в "Крылья Советов"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Виталий Денисов остаток года проведет в самарских "Крыльях Советов".

"Футболист будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Виталий Денисов выступает в "Локомотиве" с 2013 года. В прошлом сезоне в его составе стал чемпионом России. До этого дважды выигрывал Кубок России.

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Теги: футбол, ФК Локомотив, Виталий Денисов
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