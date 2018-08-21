Футболист "Локомотива" Виталий Денисов перешел в "Крылья Советов"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Виталий Денисов остаток года проведет в самарских "Крыльях Советов".

"Футболист будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

Наш защитник @VitaliyDenisov до конца года будет выступать за самарские "Крылья".

Удачи, Виталий! 💪🏼 pic.twitter.com/gPqAVWbEln — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 августа 2018 г.

Виталий Денисов выступает в "Локомотиве" с 2013 года. В прошлом сезоне в его составе стал чемпионом России. До этого дважды выигрывал Кубок России.