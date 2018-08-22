Главные новости
В миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"ЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
Спорт Футбольные еврокубки-2018/19

УЕФА решила внедрить систему видеопомощи арбитрам с четвертьфиналов ЛЧ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует задействовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов текущего сезона, начиная с четвертьфинальной стадии, сообщает The Times.

По информации источника, руководство УЕФА было впечатлено использованием системой VAR в матчах чемпионата мира 2018 года в России и решило использовать технологию в главном клубном турнире Европы.

Ожидается, что Комитет по клубным соревнованиям УЕФА будет рекомендовать к использованию систему VAR уже на следующей неделе. Окончательное решение же будет принято УЕФА в конце сентября.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов традиционно проходят весной. Пока же в нынешнем евросезоне не началась даже групповая стадия турнира.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Лига чемпионов УЕФА
Спорт
"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India
При этом компания критикует внешних управляющих командыПодробнее
 Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты
Продавалось больше ста билетов за одну секундуПодробнее
 ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
 "Спартак" выбыл из Лиги чемпионов"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов
Он не смог переиграть ПАОК и теперь сыграет на групповом этапе Лиги ЕвропыПодробнее
 "Спартак" - ПАОК. Онлайн"Спартак" - ПАОК. Онлайн
Счет в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов так и остался 0:0, московский клуб играл в меньшинстве, из Лиги чемпионов выбылПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 августа6 фото
20 августа
Фотохроника 20 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии8 фото
18 августа
Путин на свадьбе главы МИД Австрии
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"ЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляМоскваГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеВ РоссииВ Совфеде не смогли подтвердить падение ракеты с ядерным двигателем в Баренцево мореВ миреПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт

Футболист "Краснодара" Ари дисквалифицирован на три матча за удар головой в лицо

Сам "Краснодар" оштрафован на 25 тысяч рублей за бросание болельщиками на поле бутылок с водой Подробнее

Первый в мире круизный лайнер на СПГ спущен на воду

American Airlines отменила рейсы в Китай, Канаду и Германию из-за роста цен на топливо

ФСВТС рассказала, какая техника интересует заказчиков на форуме "Армия-2018"

Британские "Тайфуны" поднимались для сопровождения российских истребителей над Черным морем

Более 60 тысяч российских военных приняли участие в операции в Сирии

НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" передал в банк плохих активов ценные бумаги на 23 млрд рублей

ФК ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны условно за баннеры против "Спартака"

Баннеры содержали ненормативную лексику, за что армейский клуб также оштрафован на 300 тысяч рублей Подробнее

В "Рособоронэкспорте" сообщили о первых оружейных сделках в нацвалютах

Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля

Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляРубль слабеет в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкций Подробнее

В Кремле не поняли причин удаления Facebook страниц "за дезинформацию из России"

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о падении в море российской ракеты с ядерной установкой

В Кремле назвали некорректными слова Болтона о том, что РФ "завязла" в Сирии

Порошенко поднимет над Днепром самый большой флаг Украины размером 12 на 18 метров

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru