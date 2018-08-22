УЕФА решила внедрить систему видеопомощи арбитрам с четвертьфиналов ЛЧ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует задействовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге чемпионов текущего сезона, начиная с четвертьфинальной стадии, сообщает The Times.

По информации источника, руководство УЕФА было впечатлено использованием системой VAR в матчах чемпионата мира 2018 года в России и решило использовать технологию в главном клубном турнире Европы.

Ожидается, что Комитет по клубным соревнованиям УЕФА будет рекомендовать к использованию систему VAR уже на следующей неделе. Окончательное решение же будет принято УЕФА в конце сентября.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов традиционно проходят весной. Пока же в нынешнем евросезоне не началась даже групповая стадия турнира.