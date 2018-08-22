ФК ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны условно за баннеры против "Спартака"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский ЦСКА закрытием фанатской трибуны на один матч условно, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Во время матча четвертого тура чемпионата России против тульского "Арсенала" в Москве болельщики ЦСКА вывесили баннеры оскорбительного содержания, адресованные игрокам и тренеру московского "Спартака". Один из основных "адресатов" - экс-футболист ЦСКА Роман Еременко, недавно подписавший контракт со "Спартаком" (в настоящее время игрок отбывает двухлетнюю дисквалификацию за кокаин, срок дисквалификации истекает в октябре этого года).

"Был рассмотрен рапорт делегатов матча, в котором было указано, что на ограждении секторов болельщики ЦСКА разместили многочисленные баннеры с ненормативной лексикой, было выявлено 16 баннеров", – сказал Григорьянц, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"За скандирование зрителями оскорбительных выражений штраф ЦСКА в размере 30 тысяч рублей. За публичную демонстрацию зрителями баннеров оскорбительного характера и содержащих ненормативную лексику ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей. Также было принято решение запретить допуск на трибуну А стадиона ЦСКА на один домашний матч условно. Установить для ЦСКА испытательный срок до окончания сезона-2018/19, в случае очередного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции", - отметил глава КДК РФС.

По словам Григорьянца, "на заседании присутствовали представители ПФК ЦСКА, они согласились с решением КДК, заявили, что случай очень редкий для клуба, принесли извинения комитету".

Матч ЦСКА – "Арсенал" прошел 18 августа и завершился победой армейского клуба со счетом 3:0.