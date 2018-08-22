Тьерри Анри возглавит "Бордо"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бельгийские СМИ со ссылкой на французские источники сообщили в среду, что помощник главного тренера сборной Бельгии по футболу Тьерри Анри покидает национальную команду и будет тренировать клуб "Бордо".

Бывший нападающий футбольной сборной Франции сменит уругвайца Густаво Пойета, уволенного за критику руководства команды "Бордо".

Согласно источникам, для нового назначения Анри остается подождать подтверждения согласия владельцев клуба. Сам Анри пока воздерживается от заявлений.

41-летний Тьерри Анри завоевал ряд титулов в качестве игрока. Он - чемпион Франции в составе "Монако", двукратный чемпион Англии в составе "Арсенала", Испании - в составе "Барселоны", вместе со сборной Франции по разу выиграл чемпионаты мира и Европы, а также Кубок конфедераций. Входил в тренерский штаб "Арсенала" и сборной Бельгии. На ЧМ-2018 в России вместе с бельгийцами завоевал бронзу.

Игровую карьеру Анри завершил в 2014 году. Он провел 360 голов в 794 матчах.

Что касается "Бордо", то это - шестикратный чемпион Франции, в последний раз золото первенства страны команда выигрывала в сезоне-2008/09. Чемпионат-2017/18 команда завершила на шестом месте.