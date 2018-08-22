МОК был близок к отмене Олимпиады-2018

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) мог отменить зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если бы одна из стран высказала опасения за безопасность свои спортсменов, заявил президент МОК Томас Бах.

"Мы были очень близки к этому. Военные действия не были обязательным условием для отмены зимней Олимпиады. Было достаточно того, что чтобы одна страна отказалась приехать из-за опасений за безопасность своих спортсменов. Обсуждения были очень непростыми", - сказал он в интервью порталу CNNMoney Switzerland.

Олимпиада в Пхенчхане прошла с 9 по 25 февраля 2018 года. Политическая обстановка перед началом Олимпиады могла повлиять на возможность проведения Игр. На зимней Олимпиаде в итоге выступила совместная команда, состоявшая из спортсменов Северной и Южной Кореи. Они приняли участие в пяти дисциплинах; отдельной командой спортсмены из КНДР выступили в трех видах спорта.