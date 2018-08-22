"Рейнджерс" перед игрой с "Уфой" усилился форвардом сборной Северной Ирландии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Шотландский "Рейнджерс" подписал контракт с нападающим сборной Северной Ирландии Кайлом Лафферти, сообщает пресс-служба футбольного клуба из Глазго.

Контракт с 30-летний игроком, который ранее выступал за клуб "Харт оф Мидлотиан" подписан на два года.

Клуб "Рейнджерс" является соперником российской "Уфы" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. 23 августа "Уфа" сыграет с "Рейнджерс" на выезде, а 30 августа - дома.

С недавних пор главным тренером "Рейнджерс" является экс-форвард сборной Англии и "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

"Уфа" - дебютант еврокубков. По итогам сезона-2017/18 она не попала в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Но вскоре стало известно, что новоявленный обладатель Кубка России "Тосно" (Ленинградская область) прекратил свое существование, и в Лиге Европы его заменила "Уфа". Здесь она стартовала со второго квалификационного раунда, где по сумме дух встреч одолела словенскую команду "Домжале".