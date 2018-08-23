Определился соперник Дениса Лебедева по бою в Челябинске

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Соперником российского боксера Дениса Лебедева, который проведет свой бой 7 сентября в Челябинске, стал представитель Турции Хизни Алтункая, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Хинзи Алтункая провел 32 боя и одержал 30 побед, 17 из которых - нокаутом. В 2016 году он завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского союза GBC и Всемирной боксерской федерации WBF. Еще в начале 2018 года Алтункая был третьим номером рейтинга WBA, но в обязательном поединке за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе он проиграл казахстанскому боксеру Бейбуту Шуменову. Сейчас он – девятый в рейтинге.

"Сейчас мы проводим по две тренировки в день, много спаррингуем. Я полностью восстановился после боя с Шуменовым и приеду в отличной форме - бой будет захватывающим. Я впервые проведу бой в России и очень рад этому", - приводятся слова турецкого боксера.

Вадим Корнилов, менеджер Лебедева, отметил, что принять участие в поединке против россиянина предлагали многим спортсменам.

"Мы многим предлагали этот бой, согласился Алтункая. Дальше Денис хотел бы встретиться с Александром Усиком, но если он перейдет в другую весовую категорию, а такая возможность сейчас обсуждается, то Денису будет интересен реванш с Гассиевым. Предыдущая их встреча оставила много вопросов. По моему мнению и мнению многих экспертов, победа Гассиева была не очевидна, поэтому только реванш может снять все вопросы", - сказал Корнилов.

"Денис не выступал больше года, даже думал завершить карьеру, но все-таки решил вернуться. По последней резолюции WBA, Денис уступил место всем тем, кто выступал в суперсерии и был объявлен суперчемпионом WBA в отпуске. Но теперь новый чемпион должен встретиться с Лебедевым как с обязательным претендентом на пояс. Денису очень интересен бой с победителем. Сейчас, по плану WBA, Денис должен встретиться с кем-то из топ-15", - отметил менеджер.

Турнир RCC Boxing Promotions, в рамках которого пройдет поединок, будет проводиться на челябинской арене "Трактор". Как сообщалось, турнир посетит знаменитый американский боксер Майк Тайсон.