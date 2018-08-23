Алишер Усманов инвестировал в ФК "Пахтакор" около $20 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Узбекистан 24" представил документальный фильм, посвященный российскому бизнесмену Алишеру Усманову, поддержавшему ташкентский футбольный клуб "Пахтакор".

В фильме рассказывается о том, как бизнесмен взял под свое попечительство старейший в Узбекистане футбольный клуб "Пахтакор", вложив в него около $20 млн.

"В этом году команда "Пахтакор" всех радует, благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия", - рассказывает в фильме главный тренер футбольного клуба Шота Арвеладзе.

По его словам, в ближайшие годы арена стадиона в Ташкенте будет модернизирована, стоимость проекта оценивается в $100 млн.

"Алишер Бурханович был сам спортсменом, поэтому он помогает "Пахтакору" лично и очень любит эту команду", - говорит в фильме ветеран узбекского футбола Биродар Абдураимов.

Сам Усманов заявил в картине о готовности быть полезным Узбекистану. "Я горжусь тем, что я узбек, горжусь тем, что это моя родная земля. И все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту. Желаю больших успехов узбекскому народу", - заявил он.

Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст, расположенном в Наманганской области Узбекистана.

7 августа нынешнего года Усманов заявил, что расстанется со своей долей акций лондонского футбольного клуба "Арсенал".

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны", - говорится в заявлении, распространим пресс-службой Усманова.

Что касается "Пахтакора", он - 11-кратный чемпион Узбекистана. В советские годы неоднократно выступал в высшей лиге чемпионата страны.