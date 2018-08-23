"Матч ТВ" покажет игру "Зенит" - "Спартак" в открытом доступе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Матч "Зенит" - "Спартак" будет показан как на федеральном канале "Матч ТВ", так и на "Матч Премьере", сообщила пресс-служба телеканала.

"Центральную встречу 6-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" зрители увидят 2 сентября в прямой трансляции на телеканале "Матч ТВ", на канале "Матч Премьер" а также на digital-площадках matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении "Матч! Клуб", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Матч ТВ".

Игра состоится на домашнем стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге. Перед игрой на стадионе болельщик "Зенита" Сергей Шнуров устроит "баттл" фанатов с рэп-исполнителем Александром Степановым (ST), который известен преданностью "Спартаку". Баттл можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и в аккаунте "Матч ТВ" в социальной сети ВКонтакте.

Игра во втором круге чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом", которая состоится в Москве, будет показана только на "Матч Премьер".

31 августа "Матч Премьер" покажет "Ростов" - "Рубин", 1 сентября игра "Крылья Советов" - "Анжи" будет показана и на "Матч ТВ", и на "Матч Премьер". Игры ЦСКА - "Урал", "Краснодар" - "Локомотив" 1 сентября, "Енисей" - "Арсенал", Динамо" - "Оренбург", "Ахмат" - "Уфа" 2 сентября будут показаны только на "Матч Премьере".