"Спартак" приобрел сенегальского футболиста Тиубома

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании трудового договора с сенегальским нападающим Тиерно Тиубом.

Как сообщается на сайте клуба, игрок заявлен за "Спартак-2", который выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по значимости дивизионе в отечественном футболе.

Отмечается, что "в прошлом сезоне 20-летний форвард, привлекавшийся в молодежную сборную Сенегала, стал вторым бомбардиром чемпионата страны, забив 15 голов".

Ранее 20-летний форвард выступал в Сенегале за клуб "Стад де Мбур".