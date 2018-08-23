"Спартак" приобрел сенегальского футболиста Тиубома

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании трудового договора с сенегальским нападающим Тиерно Тиубом.
Как сообщается на сайте клуба, игрок заявлен за "Спартак-2", который выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), втором по значимости дивизионе в отечественном футболе.
Отмечается, что "в прошлом сезоне 20-летний форвард, привлекавшийся в молодежную сборную Сенегала, стал вторым бомбардиром чемпионата страны, забив 15 голов".
Ранее 20-летний форвард выступал в Сенегале за клуб "Стад де Мбур".
⚡️📰 Тиерно Тиуб стал игроком красно-белых— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 августа 2018 г.
Форвард уже заявлен за #Спартак-2 для участия в матчах ОЛИМП — Первенства ФНЛ. Он будет выходить на поле под 28-м номером.
Добро пожаловать в "Спартак"!
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