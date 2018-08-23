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Спорт

CAS оставил в силе решение не допустить российскую велогонщицу Забелинскую к Азиатским играм

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение отклонить апелляцию велогонщицы Ольги Забелинской и Федерации велосипедного спорта Узбекистана, которое поддержал Олимпийский комитет Узбекистана, на решение Олимпийского совета Азии не допускать спортсменку к участию в Азиатских играх в Джакарте, сообщает пресс-служба CAS.

В четверг обращение Забелинской, которая ранее сменила российское спортивное гражданство на узбекское, было зарегистрировано. Выездная панель суда приняла решение отклонить ее апелляцию.

Олимпийский комитет Узбекистана внес Забелинскую в состав сборной на Азиатские игры. Ранее сообщалось, что Международный союз велосипедистов (UCI) принял просьбу спортсменки изменить ее спортивное гражданство и зарегистрировал ее как узбекскую спортсменку. Однако Олимпийский совет Азии не разрешил ей участвовать в Азиатских играх за Узбекистан, ссылаясь на свое правило, которое гласит, что спортсмен не может выступать за свою новую команду после смены гражданства в течение трех лет.

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Теги: велоспорт, Ольга Забелинская

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