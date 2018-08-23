"Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" добились победы над норвежским "Мольде" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Встреча, прошедшая в Петербурге в четверг, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита".
На 42-й минуте Эйрик Хестад вывел "Мольде" вперед. "Зенит" отыгрался на 71-й минуте благодаря голу Артема Дзюбы. На 80-й минуте Антон Заболотный сделал счет в пользу "Зенита", через 10 минут Миха Мевля укрепил преимущество петербургской команды в счете.
Ответный матч пройдет через неделю. Победитель двухматчевого противостояния получит путевку в групповую стадию турнира.