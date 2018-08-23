"Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы

С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянами Подробнее

ISU обнулил все рекорды в фигурном катании

Продавалось больше ста билетов за одну секунду Подробнее

Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты

При этом компания критикует внешних управляющих команды Подробнее

Петербургский клуб уступал в счете, но в заключительном отрезке игры вырвал победу Подробнее

16 августа 22:38

"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф

В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде" Подробнее

16 августа 11:04

Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА

Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная Франции Подробнее

16 августа 00:32

"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА

В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом" Подробнее

14 августа 22:23

"Спартак" выбыл из Лиги чемпионов