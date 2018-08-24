Главные новости
В миреПутин сменил посла РФ в БелоруссииВ РоссииИсточник сообщил о смерти стрелявшего в центре МосквыВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонии
Спорт

Умер легендарный советский футболист Алексей Парамонов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На 94-м году жизни скончался старейший футболист России Алексей Парамонов, выступавший за сборную СССР и московский "Спартак".

"Сейчас мы готовим некролог", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-атташе московского "Спартака" Леонид Трахтенберг.

Парамонов - ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР. С 1947 по 1959 год провел 13 сезонов за "Спартак", в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. В составе "Спартака" Парамонов стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка страны. За сборную СССР провел 13 матчей.

В 1956 году в Мельбурне Парамонов завоевал вместе со сборной СССР золотую олимпийскую медаль, которая наряду с другими наградами хранится в музее "Спартака".

После окончания карьеры игрока в 1959 году Парамонов работал тренером в юношеской, молодежной и первой сборной СССР. Был главным тренером клуба "Этуаль" из Туниса, с которым стал чемпионом страны в 1966 году.

С 1985 по 1991 год Парамонов занимал пост ответственного секретаря Федерации футбола СССР. Был членом комитета УЕФА по проведению еврокубков (1984-1991 гг.) и комитета УЕФА по мини-футболу (1991-1995 гг.). С 1996 года был председателем комитета ветеранов Российского футбольного союза. Советник президента РФС с 1997 по 2005 год.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Алексей Парамонов, футбол
Спорт
"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы"Уфа" проиграла "Рейнджерс" в Лиге Европы
Ответный матч пройдет через неделюПодробнее
 "Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы"Зенит" победил "Мольде" в матче Лиги Европы
Петербургский клуб уступал в счете, но в заключительном отрезке игры вырвал победуПодробнее
 "Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India"Уралкалий" объявил о готовности купить команду "Формулы-1" Force India
При этом компания критикует внешних управляющих командыПодробнее
 Билеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минутыБилеты на бой Макгрегора и Нурмагомедова раскупили за три минуты
Продавалось больше ста билетов за одну секундуПодробнее
ISU обнулил все рекорды в фигурном катанииISU обнулил все рекорды в фигурном катании
С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянамиПодробнее
 "Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф
В первой игре Лиги Европы петербургский клуб уступил сопернику со счетом 0:4, за выход в групповой этап он сыграет с "Мольде"Подробнее
 Россия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФАРоссия поднялась на 49-е место рейтинга ФИФА
Команда поднялась на 21 строчку и стала автором самого стремительного подъема в рейтинге; возглавляет рейтинг сборная ФранцииПодробнее
 "Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА"Атлетико" выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за трофей победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов "Реалом"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин сменил посла РФ в БелоруссииВ РоссииИсточник сообщил о смерти стрелявшего в центре МосквыВ России"Новая газета" опубликовала второе видео пыток в ярославской колонииВ миреВ США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВОЭкономикаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаВ миреПостпред РФ при ООН рассказал о новых источниках финансирования ИГИЛ

В Киеве начался военный парад в честь Дня Независимости Украины

Ураганный ветер повредил кровли домов в Тюмени

В Ленинградской области согрела принадлежавшая предку Пушкина усадьба

Пятикратное превышение уровня сероводорода зафиксировано на юго-востоке Москвы

Исполнять обязанности полпреда президента в ПФО будет бывший заместитель Бабича

Чистая прибыль Московской биржи за II квартал упала на 8,2%

У стрелявшего в центре Москвы не нашли криминального прошлого и связей с экстремистами

Накануне вечером он напал на полицейских и был смертельно ранен ответным огнем Подробнее

Меркель сочла необходимым наладить хорошие отношения с Россией

Умер легендарный советский футболист Алексей Парамонов

Brent подорожала до $74,73 из-за риска ограничения добычи в Северном море

Рынок акций США упал в четверг на фоне низкой активности торгов

Путин сменил посла РФ в Белоруссии

Путин сменил посла РФ в БелоруссииПолпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сменил Александра Сурикова Подробнее

Компании из "списка Белоусова" по изъятию допприбыли встретятся с его автором

Экс-президенту Южной Кореи продлили срок заключения до 25 лет

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в горах Забайкалья

Что случилось этой ночью: пятница, 24 августа

США пригрозили санкциями союзникам; стрелявший в центре Москвы скончался Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru