Умер легендарный советский футболист Алексей Парамонов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - На 94-м году жизни скончался старейший футболист России Алексей Парамонов, выступавший за сборную СССР и московский "Спартак".

"Сейчас мы готовим некролог", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-атташе московского "Спартака" Леонид Трахтенберг.

Парамонов - ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный мастер спорта СССР. С 1947 по 1959 год провел 13 сезонов за "Спартак", в которых сыграл 302 матча и забил 73 мяча. В составе "Спартака" Парамонов стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка страны. За сборную СССР провел 13 матчей.

В 1956 году в Мельбурне Парамонов завоевал вместе со сборной СССР золотую олимпийскую медаль, которая наряду с другими наградами хранится в музее "Спартака".

После окончания карьеры игрока в 1959 году Парамонов работал тренером в юношеской, молодежной и первой сборной СССР. Был главным тренером клуба "Этуаль" из Туниса, с которым стал чемпионом страны в 1966 году.

С 1985 по 1991 год Парамонов занимал пост ответственного секретаря Федерации футбола СССР. Был членом комитета УЕФА по проведению еврокубков (1984-1991 гг.) и комитета УЕФА по мини-футболу (1991-1995 гг.). С 1996 года был председателем комитета ветеранов Российского футбольного союза. Советник президента РФС с 1997 по 2005 год.