Определены пары участников 1/16 финала Кубка России по футболу

С сезона-2018/19 вводится новая оценочная шкала; в архив ушли высшие достижения, установленные несколькими россиянами Подробнее

ISU обнулил все рекорды в фигурном катании

16 августа 22:38

"Зенит" провел 8 голов в ворота минского "Динамо" и вышел в раунд плей-офф