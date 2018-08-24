Определены пары участников 1/16 финала Кубка России по футболу

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Прошла жеребьевка пар участников 1/16 финала Олимп- Кубка России по футболу сезона 2018/19, в этой стадии в борьбу вступают клубы Российской премьер-лиги.
Пары распределились следующим образом:
"Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва)
"Авангард" (Курск) - "Краснодар"
"Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Мосва)
"Динамо" (Барнаул) - "Оренбург", Тюмень"- ЦСКА (Москва)
"Тамбов" - "Крылья Советов" (Самара)
"Волгарь" Астрахань" - "Зенит" (Санкт-Петербург)
"Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала)
"Сызрань-2003"- "Ростов" (Ростов-на-Дону)
"Химки" (Московская область) - "Рубин" (Казань), "Нетехимик" (Нижнекамск) - "Урал" (Екатеринбург)
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный)
"Нижний Новгород" - "Уфа", "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва)
"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск)
"Сахалин"- "Арсенал" (Тула).
Матчи пройдут 26-27 сентября на полях команд, указанных первыми.