Российские танцоры впервые стали чемпионами мира по аргентинскому танго

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Московские танцоры Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали чемпионами мира 2018 года по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе.

Они завоевали пальму первенства в категории танго-эсценарио (сценическое танго). Это первый успех такого уровня российских танцоров на чемпионате мира по аргентинскому танго.

Васин и Хамзина в прошлом году стали четвертыми в турнирной таблице, а перед этим дважды становились пятыми. Они также дважды удостаивались звания "Лучшая иностранная пара в мире".

Еще одна российская пара Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева на нынешнем чемпионате стали пятыми.

Обычно на чемпионате побеждают аргентинские танцоры.