Глава палестинского футбола отстранен на год за призывы сжигать футболки с Месси

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала и отстранила от посещения матчей на год президента Палестинской футбольной ассоциации Джибрила Раджуба за разжигание ненависти в отношении Аргентинской футбольной ассоциации и призывы сжигать плакаты с футболистом Лионелем Месси в преддверие их матча с Израилем.

"Дисциплинарный комитет оштрафовал Джибрила Раджуба на 20 тыс. швейцарских франков (1 франк примерно равен 1 доллару) и отстранил его от посещения матчей на год за разжигание ненависти и вражды в отношении Аргентинской футбольной ассоциации и призывы сжигать футболки и плакаты с Лионелем Месси", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Эти заявления Раджуб сделал перед товарищеским матчем в Иерусалиме между командами Израиля и Аргентины 9 июня. Позже матч был отменен.