Тарасова раскритиковала Сотникову за решение пропустить сезон

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвергла критике решение олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой пропустить предстоящий сезон.

"Я уже не могу все это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр. Это никому неинтересно уже", - приводит слова Тарасовой "Спорт-Экспресс".

"Сотникова профессионально работает, выступает на шоу. Дай Бог ей здоровья, чтобы не подпортила свои ноги. Никто и не рассчитывал, что она выйдет. Может быть, в своих мечтах, или ей приснилось, что вернется. Она не выйдет никогда на соревнования. Это было ясно сразу. Она, конечно, может все рассказывать. Мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдет. Что за игры такие идиотские? Все-таки олимпийская чемпионка, она тоже должна понимать, что это как-то неправильно", - отметила Тарасова.

Ранее в пятницу СМИ приводили слова Сотниковой, заявившей о том, что не будет выступать в предстоящем сезоне.

Сотникова является олимпийской чемпионкой 2014 года.