"Ростов" выиграл у "Арсенала" в матче пятого тура премьер-лиги

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) добился победы над тульским "Арсеналом" в матче пятого тура чемпионата России среди команд премьер-лиги.

Встреча прошла в Туле в пятницу и завершилась победой "Ростова" со счетом 1:0. В составе ростовчан отличился Алексей Ионов, реализовавший пенальти на 65-й минуте.

Победа позволила "Ростову" набрать 12 очков и сравняться по их числу с лидирующим "Зенитом". Петербургский клуб, однако, провел на игру меньше.

Что касается "Арсенала", то у него 4 очка, команда занимает 10-е место.