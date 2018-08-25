Министр спорта поставил под сомнение идею запретить критику футбольных судей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инициатива запретить критику решения судей на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) трудно воплощаема в жизнь, игра должна оставаться эмоциональной, заявил министр спорта РФ России Павел Колобков.

"А кто не будет критиковать, зрители, болельщики? Если игроки, то игроки вообще обычно во время матчей не очень критикуют решения судей, а если критикуют, то получают желтые и красные карточки. Другой вопрос, что такие решения очень сложны в исполнении, любой спорт, футбол, в частности, интересен своими эмоциями, спорами с судьей - это все составляющие футбола. Даже футбольные ошибки - составляющие футбола, без этого, к сожалению, я думаю, очень сложно обойтись", - сказал он журналистам в Симферополе в субботу.

Первые матчи нового Российской премьер-лиги ознаменовались большим количеством спорных решений, принятых арбитрами. В минувший вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался за запрет критики судей и решений, принятых во время матчей РПЛ.