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Спорт Российская премьер-лига-2018/19

Министр спорта поставил под сомнение идею запретить критику футбольных судей

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инициатива запретить критику решения судей на матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) трудно воплощаема в жизнь, игра должна оставаться эмоциональной, заявил министр спорта РФ России Павел Колобков.

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"А кто не будет критиковать, зрители, болельщики? Если игроки, то игроки вообще обычно во время матчей не очень критикуют решения судей, а если критикуют, то получают желтые и красные карточки. Другой вопрос, что такие решения очень сложны в исполнении, любой спорт, футбол, в частности, интересен своими эмоциями, спорами с судьей - это все составляющие футбола. Даже футбольные ошибки - составляющие футбола, без этого, к сожалению, я думаю, очень сложно обойтись", - сказал он журналистам в Симферополе в субботу.

Первые матчи нового Российской премьер-лиги ознаменовались большим количеством спорных решений, принятых арбитрами. В минувший вторник руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался за запрет критики судей и решений, принятых во время матчей РПЛ.

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Теги: футбол, РФПЛ, Павел Колобков

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