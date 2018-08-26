Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Немец Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, в воскресенье стал победителем Гран-при Бельгии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). Тройку призеров замкнул голландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

Россиянин Сергей Сироткин, защищающий цвета Williams, финишировал 12-м.

В личном зачете лидирует Хэмилтон (231 очко). На втором месте находится Феттель (214). Финн Кими Райкконен из Ferrari - третий (146). Сироткин - аутсайдер чемпионата (0).

Кубок конструкторов возглавляет Mercedes (375), Ferrari идет второй (360).