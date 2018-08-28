Международная федерация предложила запустить в метро Москвы поезд, посвященный 80-летию самбо

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой рассмотреть возможность запуска в московском метрополитене тематического состава, посвященного 80-летнему юбилею самбо.

"В ноябре 2018 года самбо празднует свой 80-летний юбилей. Как Вам известно, самбо зародилось в Советском Союзе, и за прошедшие годы получило мировое признание: в настоящее время активно развивается более чем в 120 странах, порядка 50 государств выделяют бюджетные средства на развитие самбо, около 30 стран обучают технике самбо сотрудников силовых структур. Чемпионами в турнирах по смешанным единоборствам также зачастую становятся именно самбисты. При этом в общественном сознании самбо прочно ассоциируется с Россией, являясь позитивным российским брендом", - говорится в письме на имя Собянина, поступившем в "Интерфакс".

"Для дальнейшей популяризации самбо, как среди москвичей, так и гостей столицы, в том числе иностранных туристов, прошу Вас рассмотреть вопрос запуска в московском метрополитене тематического поезда, посвященного истории самбо, выдающимся спортсменам и их достижениям, по аналогии с уже циркулирующими составами "Полосатый экспресс", "70 лет Великой Победе", "Красная стрела" и др. Уверен, запуск данного поезда добавит привлекательности московскому метрополитену и станет отличной рекламой как исконно российского вида спорта, так и всей нашей великой Родины", - отмечается там же.

Становление самбо пришлось на 20-30-е годы XX века. Самбо сочетает в себе элементы различных единоборств, в том числе национальных видов борьбы народов мира, бокса и других ударных техник. В 30-х годах самбо входит в нормативы комплекса ГТО.

16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)". В 1966 году на конгрессе Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА) самбо официально признается международным видом спорта. В 2013 году самбо впервые вошло в программу Универсиады в Казани в качестве дополнительного вида спорта. В 2014 году самбо официально включено в программу первых Европейских игр, которые прошли в столице Азербайджана с 12 по 28 июня 2015 года. В этом же году самбо получило признание Олимпийского комитета Азии и включено в программу Азиатских игр.

В настоящее время в России самбо входит в число наиболее массовых видов спорта, которым занимаются около 200 тысяч человек, в том числе 60 тысяч детей и подростков в 589 отделениях спортивных школ и клубах по всей России.