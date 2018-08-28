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Спорт

Три из десяти россиян одержали победы в первый день US Open

Программа стартового раунда турнира Большого шлема будет продолжена во вторник

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Три представителя России добились побед в стартовый день Открытого чемпионата США по теннису, турнира серии Большого шлема.

В женском одиночном разряде успеха в первом круге добилась Екатерина Макарова, в мужском – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Причем Медведев взял верх над своим соотечественником Евгением Донским.

Помимо Донского, в первом круге среди мужчин проиграл россиянин Андрей Рублев. В женском одиночном разряде турнирный путь завершен для Натальи Вихлянцевой, Анастасии Павлюченковой, Светланы Кузнецовой, Евгении Родиной, Анны Калинской.

Главной сенсацией первого круга стало поражение первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, уступившей эстонке Кайи Канепи – 2:6, 4:6.

Во вторник программа второго круга US Open будет продолжена, ожидаются матчи с участием еще ряда россиян.

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Теги: теннис, US Open
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