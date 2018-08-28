Роналдо купит испанский ФК "Вальядолид" за 30 млн евро

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по футболу бразилец Роналдо (Роналду Луис Назариу ди Лима) близок к приобретению испанского клуба "Вальядолид", сообщает издание Cadena Ser.

Отмечается, что экс-футболист сборной Бразилии заплатит около 30 млн евро. Благодаря этой сделке "Вальядолид" погасит свой долг, размер которого составляет примерно 25 млн евро. Роналдо же станет главным акционером и президентом клуба, а нынешний президент Карлос Суарес будет работать в "Вальядолиде" в качестве генерального директора.

Сообщается, что вопросы по сделке могут быть окончательно решены в течение ближайших двух-трех недель.

Издание пишет, что предложения о покупке "Вальядолида" поступали не только от Роналдо. Но именно предложение легендарного бразильца вызвало наибольший интерес у нынешних владельцев.

В настоящее время "Вальядолид" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В стартовых двух турах команда набрала 1 очко.

За свою историю крупных трофеев "Вальядолид" не выигрывал, если не считать победу в розыгрыше Кубка испанской лиги в сезоне-1983/84.

Что касается Роналдо, то в своей игровой карьере он защищал цвета ряда европейских клубов, в том числе – испанских "Барселоны" и "Реала". В частности, стал двукратным чемпионом Испании.