Почти 135 тысяч зрителей посетили матчи пятого тура Российской премьер-лиги

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Более 134 тысяч зрителей побывали на матчах 5-го тура чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает пресс-служба РПЛ.

Точная сумма составила 134 490 человек. Аналогичный показатель в прошлом сезоне составил 96 150 человек.

В среднем, на одном матче тура присутствовало 16 811 человек. Этот же показатель в прошлом сезоне составил 12 019 человек.

По итогам пятого тура возглавляет турнирную таблицу петербургский "Зенит", на счету которого 15 очков из 15 возможных. На два очка от него отстает идущий вторым московский "Спартак". В следующем туре эти команды сыграют друг с другом в Петербурге.