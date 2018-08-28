Глава департамента судейства извинился перед Андреем Тихоновым за слова в адрес его семьи

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров принес извинения тренеру самарских "Крыльев Советов" Андрею Тихонову за резкое высказывание после матча против красноярского "Енисея".

"Я понимаю, как непросто семье читать негативные комментарии, ссылки. Могу сослаться на свой пример и свою семью. Понимаю, как переживает семья Андрея Валерьевича Тихонова. Я допустил непозволительное высказывание в его адрес и его семьи. Я публично приношу извинения Андрею Валерьевичу и его семье", - сказал Егоров на пресс-конференции во вторник.

Матч, который состоялся в понедельник, завершился поражением "Крыльев Советов" со счетом 0:1 от красноярского "Енисея". Тихонов раскритиковал судейство, сославшись на ряд решений главного рефери игры.

"Я лично не понимаю, почему друзей-товарищей назначают. Один на лавке сидит из Нижнего Новгорода (Игорь Егоров, бывший арбитр, ныне работающий в "Енисее" начальником команды - ИФ), а другой судит (арбитр Михаил Вилков, также из Нижнего Новгорода - ИФ). Этого я не понимаю. Пускай все слышат, пускай подумают. Пускай разбираются, потому что нельзя так оставлять", - приводит слова Тихонова "Чемпионат".

Егоров в ответ призвал Тихонова обратить внимание на свою работу.

"Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр ФИФА, и может судить любую игру, то, что где-то кто-то работает, нас это не касается. Мы выходим – у нас есть белое и черное, и мы работаем", – приводит слова Егорова "Спорт-Экспресс".

Во вторник глава департамента заявил, что арбитр Михаил Вилков плохо отработал на матче "Енисей" - "Крылья Советов".

"Вилков провел не лучший матч, оценка у него отрицательная", - сказал Егоров.