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На стадионе "Самара-Арена" вернули электричество

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Самараэнерго" возобновило подачу электроэнергии на стадион "Самара-арена", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе энергокомпании.

"В 14:00 (по местному времени) принято решение возобновить энергоснабжение стадиона, учитывая высокую социальную значимость объекта", - сказал представитель компании.

При этом собеседник агентства отметил, что проблема задолженности по-прежнему не решена.

"Долг в размере более 9 млн рублей как был, так и остался - застройщик стадиона не оплачивает задолженность", - заявил он.

Сотрудник пресс-службы уточнил, что должником является ПСО "Казань", занимавшееся возведением "Самара-арены".

"У "Самараэнерго" заключен договор с ним", - сказал он.

В пресс-службе правительства Самарской области агентству сообщили, что подготовка к запланированному на 1 сентября в Самаре матчу РФПЛ между клубами "Крылья Советов" и "Анжи" идет в штатном режиме.

Ранее во вторник сообщалось, что энергоснабжение стадиона временно приостановлено в связи с накопившимися долгами за электричество. При этом источник "Интерфакса" не уточнил, когда произведено отключение стадиона и кто должник.

Строительством "Самара-Арена" занималось ПСО "Казань", стадион был сдан в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Стадион "Самара-Арена" был построен к чемпионату мира-2018, прошедшему в России. Здесь прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и две игры - в рамках плей-офф. Один из матчей - с участием сборной России: это была игра третьего тура группового этапа против команды Уругвая. Россияне этот матч проиграли со счетом 0:3.

В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда "Крылья Советов", по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября "Крылья Советов" играют на своем поле с махачкалинским "Анжи" в рамках шестого тура премьер-лиги.

Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.

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Теги: футбол, Самара

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