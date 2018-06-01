ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Матчи ЧМ-2018 будут транслировать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будут идти трансляции игр чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России в июне и июле, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя.

"(14 июня - ИФ) у нас будет короткий, но приятный перерыв в районе 10:30 (17:30 мск). Мы пригласим всех членов делегаций для того, чтобы посмотреть на церемонию открытия чемпионата мира по прямой трансляции из Москвы", - сказал Небензя журналистам.

Он рассказал, что в штаб-квартире ООН будут установлены в четырех местах ТВ-экраны, по которым можно будет следить за трансляцией футбольных матчей.

Российский постпред отметил, что в ходе чемпионата некоторые игры можно будет посмотреть в прямом эфире в районе 12:00-13:00 по времени Нью-Йорка (19:00-20:00 мск), другие можно будет отследить в записи.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Теги: ЧМ-2018, ООН, футбол
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеРоссия проиграла Австрии в товарищеском матче
До старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игруПодробнее
 Австрия - Россия. ОнлайнАвстрия - Россия. Онлайн
Российские футболисты проиграли в товарищеском матчеПодробнее
 Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче
Итальянцы победили соперника сборной России по ЧМ-2018 в первом матче под руководством экс-наставника "Зенита" Роберто МанчиниПодробнее
 ФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистамиФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистами
В Международной федерации футбола сослались на отсутствие убедительных доказательствПодробнее
 Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018
Но при этом посоветовали проявить осмотрительность, а также назвали слова, которые не помешало бы выучить на русскомПодробнее
 ЦБ РФ выпустил памятную сторублевую купюру к ЧМ-2018ЦБ РФ выпустил памятную сторублевую купюру к ЧМ-2018
На банкноте изображен легендарный вратарь Лев ЯшинПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреPorsche приостановил продажи новых автомобилей в ЕвропеМоскваНачальник московского главка СК подал в отставкуВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снег

Футболисты сборной Франции победили Италию в товарищеском матче

Организатор акции протеста в Тбилиси заявил о попытке собственного похищения

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о защите палестинцев

Матчи ЧМ-2018 будут транслировать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Трамп назвал письмо от Ким Чен Ына очень хорошим, хотя еще не читал его

Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"

Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение""Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существования Подробнее

Вестибюль станции метро "Каховская" закроют на ремонт до понедельника

Постпред РФ при ООН подтвердил соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

Он считает, что в случае нормализации отношений с КНДР потратиться придется Южной Корее, Японии и Китаю, а не США Подробнее

ЦБ РФ назначил директора нового департамента безопасности

Мэй потребовала от США постоянной отсрочки пошлин на сталь и алюминий

Власти Украины предупредили журналистов Ганапольского и Евгения Киселева о покушениях

Лидер "Боевого братства" заявил, что часть воинов-"афганцев" сами остались в этой стране

Крым из-за засухи соберет вдвое меньше зерна, чем в 2017 году

По оценке Минсельхоза республики, если осадков не будет, ситуация может оказаться еще хуже Подробнее

Экс-главу отделения ПАРНАС будут судить в Ингушетии

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+