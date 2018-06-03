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Кубок мира ФИФА прибыл в Москву

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье принял участие во встрече Кубка чемпионата мира по футболу на Манежной площади в столице.

"Как старого друга мы встречаем Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА, который уже был в Москве и проехал через десятки и сотни городов и снова вернулся в Москву. Мы с нетерпением ждём любителей футбола со всего мира, когда прозвучит первый свисток на главной арене в Лужниках", - сказал Собянин.

Кубок вернулся в Москву после кругосветного путешествия в 50 странах и 24 городах России.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Теги: Москва, футбол, ЧМ-2018
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Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
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ФранцияФранция00000
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ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
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АнглияАнглия00000
 
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КолумбияКолумбия00000
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