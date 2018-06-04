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Безвизовый въезд в Россию открыт для болельщиков ЧМ по футболу

Есть обновление от 10:51

В числе лидеров по количеству заказанных FAN ID оказались США, Китай и Мексика

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Безвизовый въезд при предъявлении паспорта болельщика с понедельника открылся для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщили в понедельник "Интерфаксу" организаторы ЧМ-2018.

"На основании паспорта болельщика иностранные граждане и лица без гражданства могут воспользоваться правом многократного безвизового въезда на территорию Российской Федерации. Въезд возможен с 00:00 часов 4 июня по 23:59 часов 15 июля 2018 года, выезд - с 00:00 часов 4 июня по 23:59 часов 25 июля 2018 года (по местному времени)", - говорится в сообщении.

Въезд возможен как на основании версии на заламинированном бланке, так и электронной распечатанной формы паспорта болельщика, для этого достаточно предъявить FAN ID на паспортном контроле.

Пересечение границы рекомендовано в 177 воздушных, железнодорожных, морских и автомобильных пунктах пропуска.

"В аэропортах городов-организаторов чемпионата и в восьми автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков, в Москве такие пункты будут располагаться в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево", - сообщают организаторы.

Кроме того, в соответствии с межправительственным соглашением, обеспечен безвизовый транзитный проезд болельщиков через Белоруссию на основании паспорта болельщика.

"Заявки на получение паспортов болельщика, которые вместе с входными билетами обеспечат зрителям комфорт и безопасность на стадионе, подали более 980 тыс. болельщиков, около 40% приходится на долю россиян. Среди лидеров по количеству заказанных FAN ID - США (39 тысяч заявок), Мексика (33 тысячи заявок), Китай (39 тысяч заявок), Колумбия (23 тысячи), Аргентина (26 тысяч), Перу (20 тысяч) и Германия (21 тысяча)", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018T пройдет летом этого года в 11 городах России - Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Москве, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи. В матче-открытия, который состоится 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии. Финальный матч также пройдет в "Лужниках" - 15 июля 2018 года.

В турнире примут участие 32 сборных: Франция, Португалия, Германия, Сербия, Польша, Англия, Испания, Бельгия, Исландия, Хорватия, Швейцария, Дания, Швеция, Россия, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Перу, Мексика, Панама, Коста-Рика, Япония, Иран, Саудовская Аравия, Корея, Австралия, Марокко, Тунис, Сенегал, Нигерия, Египет.

Теги: ЧМ-2018
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
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БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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