Черчесов отверг вероятность отставки после ЧМ-2018

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил уверенность, что сохранит за собой пост после окончания чемпионата мира 2018 года.

"Убежден, что так будет", - сказал Черчесов, отвечая на реплику журналиста о том, что в августе исполнится два года с того момента, как он возглавил национальную команду.

На групповом этапе чемпионата мира 2018 года сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

С кем сыграет сборная России

По итогам жеребьевки стало известно, что на домашнем ЧМ россияне сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. В случае выхода в плей-офф, в 1/8 финала российская команда встретится с одним из представителей группы B, куда вошли Португалия, Испания, Марокко и Иран.