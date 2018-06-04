ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

"Лаборатория Касперского" предупредила о ненадежности публичного Wi-Fi в городах ЧМ-2018

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 20% точек публичного доступа к Wi-Fi в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, небезопасны, их использование может привести к утечке персональных данных пользователей, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"По данным "Лаборатории Касперского", 7 176 из приблизительно 32 000 исследованных публичных точек доступа Wi-Fi (то есть более 20%), развёрнутых в городах-организаторах предстоящего чемпионата мира по футболу, не применяют алгоритмы шифрования и аутентификации", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что использование подобных открытых сетей может привести к утечке конфиденциальных данных.

"Киберпреступникам достаточно находиться рядом с любой из таких точек доступа, чтобы перехватить сетевой трафик и получить персональную информацию пользователей", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали публичные точки доступа Wi-Fi в 11 российских городах чемпионата мира по футболу: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Три города с самым высоким процентом ненадёжных публичных сетей Wi-Fi - это Санкт-Петербург (37%), Калининград (35%) и Ростов-на-Дону (32%). Наиболее безопасными с этой точки зрения оказались Саранск (10%) и Самара (17%).

Теги: Лаборатория Касперского, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Чемпионат Мира по футболу 2018
Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
Как сообщили в Российском футбольном союзе, в него вошли 23 игрокаПодробнее
 Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеРоссия проиграла Австрии в товарищеском матче
До старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игруПодробнее
 Австрия - Россия. ОнлайнАвстрия - Россия. Онлайн
Российские футболисты проиграли в товарищеском матчеПодробнее
 Саудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матчеСаудовская Аравия проиграла Италии в товарищеском матче
Итальянцы победили соперника сборной России по ЧМ-2018 в первом матче под руководством экс-наставника "Зенита" Роберто МанчиниПодробнее
 ФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистамиФИФА закрыла расследование применения допинга российскими футболистами
В Международной федерации футбола сослались на отсутствие убедительных доказательствПодробнее
 Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018Британские власти заверили сограждан в безопасности поездок на ЧМ-2018
Но при этом посоветовали проявить осмотрительность, а также назвали слова, которые не помешало бы выучить на русскомПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкцияхВ РоссииАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоВ миреКим Чен Ына пригласили на Восточный экономический форумВ РоссииАвиакомпании резко сократили число рейсов в КрымЭкономикаEn+ наняла банк Rothschild для продажи части пакета акций Дерипаски

Путин сменил первого замглавы МЧС

В Екатеринбурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 26

Второй участник ДТП - водитель "легковушки" - отказался от медицинского освидетельствования Подробнее

"Лаборатория Касперского" предупредила о ненадежности публичного Wi-Fi в городах ЧМ-2018

Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с Шараповой

Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойТаким образом, российская теннисистка автоматически вышла в четвертьфинал Подробнее

Кандидатам в мэры Москвы надо будет собрать 110 подписей муниципальных депутатов

В Ростове-на-Дону на площади 200 кв. м загорелся мусор

Адвокат Сущенко допустил его обмен на арестованного в Киеве журналиста Вышинского

Цены на топливо в Москве замерли после обещания правительства снизить акцизы

Власти Китая заинтересовались ценами на чипы памяти и их ведущими производителями

Владельца американского музея икон заочно арестовали в РФ

Дворкович назначен председателем фонда "Сколково"

"Интерфакс" составил рейтинг регионов РФ по экологической эффективности бизнеса

ФК "Спартак" подписал контракт с французским защитником Жиго

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+