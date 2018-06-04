"Лаборатория Касперского" предупредила о ненадежности публичного Wi-Fi в городах ЧМ-2018

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Более 20% точек публичного доступа к Wi-Fi в российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, небезопасны, их использование может привести к утечке персональных данных пользователей, сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"По данным "Лаборатории Касперского", 7 176 из приблизительно 32 000 исследованных публичных точек доступа Wi-Fi (то есть более 20%), развёрнутых в городах-организаторах предстоящего чемпионата мира по футболу, не применяют алгоритмы шифрования и аутентификации", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что использование подобных открытых сетей может привести к утечке конфиденциальных данных.

"Киберпреступникам достаточно находиться рядом с любой из таких точек доступа, чтобы перехватить сетевой трафик и получить персональную информацию пользователей", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали публичные точки доступа Wi-Fi в 11 российских городах чемпионата мира по футболу: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Три города с самым высоким процентом ненадёжных публичных сетей Wi-Fi - это Санкт-Петербург (37%), Калининград (35%) и Ростов-на-Дону (32%). Наиболее безопасными с этой точки зрения оказались Саранск (10%) и Самара (17%).