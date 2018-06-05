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В Госдуме предложили сделать выходными дни, когда Россия будет играть на ЧМ-2018

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы (фракция ЛДПР) Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни, когда на чемпионате мира по футболу будет играть сборная России.

"Чемпионат мира по футболу - это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", - написал Лебедев в твиттере во вторник.

Россия сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Саудовской Аравией 14 июня (четверг), Египтом - 19 июня (вторник), Уругваем - 25 июня (понедельник).

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев (фракция ЛДПР) предложил сократить рабочий день служащим в дни матчей сборной РФ на ЧМ-2018.

"Матчи нашей сборной - с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом - в 21 час. Я думаю, служащих Европейской части России можно было бы и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру", - сказал Свищев.

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Он также задался вопросом, что делать жителям восточных регионов России. "Ведь с учётом часовых поясов в нашей стране главные матчи для болельщиков российской сборной придутся на ночное время, они спать не будут, а утром ещё на работу идти", - сказал он.

"Работодатели могли бы позаботиться о здоровье своих подчинённых и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже. Конечно, мы понимаем, что предложение дать послабления в рабочем графике на время игры сборной РФ вряд ли поддержат на федеральном уровне, но отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься", - заявил Свищев.

Ранее СМИ сообщали, что власти Бразилии дают право госслужащим отсутствовать на рабочем месте во время матчей с участием национальной сборной по футболу на чемпионате мира, который состоится в России. Эта мера касается только тех служащих, которые работают в бразильских федеральных учреждениях и подчиняющихся им структурах. При этом в министерстве труда Бразилии предупредили, что не намерены объявлять дни матчей общенациональными выходными.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Госдума
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РоссияРоссия00000
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Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
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АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
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ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
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ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
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АнглияАнглия00000
 
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СенегалСенегал00000
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