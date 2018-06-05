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Мошенников поймали за интернет-продажу несуществующих билетов на ЧМ-2018

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали трех мошенников, продававших несуществующие билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники управления "К" МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Марий Эл и ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а также смартфонов", - сказала Волк.

По ее словам, злоумышленники создали интернет-магазин и кол-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки, а после получения от болельщиков 100%-ной предоплаты билетов стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый они переставали выходить на связь.

"Схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались посредством интернет-сайта, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки",- добавила представитель полиции.

"СУ УМВД по городу Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В Ставропольском крае в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое фигурантов. В Республике Марий Эл в отношении их сообщника - ранее судимого 34-летнего жителя Московской области 0 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила Волк.

Она также сообщила, что сайт, на котором продавались "билеты", заблокирован.

Теги: ЧМ-2018
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ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
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АнглияАнглия00000
 
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СенегалСенегал00000
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