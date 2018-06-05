Россия - Турция. Онлайн

Сегодня сборная России по футболу проводит свой заключительный контрольный матч перед стартом домашнего чемпионата мира! Она сыграет с Турцией! Игра пройдет в Москве на поле столь любимого болельщиками (и болельщицами) ЦСКА стадиона "ВЭБ Арена". Начало - 19:00!