Россия - Турция. Онлайн

Футболисты сборной России проводят последний контрольный матч перед стартом ЧМ-2018
А вот состав сборной Турции!
#AMilliTakımımız 'ın Rusya maçı 11'i belli oldu#RUSTUR pic.twitter.com/J0KdvztDJm— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) 5 июня 2018 г.
А играть наши будут вот в такой форме:
Матч с Турцией все ближе! pic.twitter.com/yIxXMXGMlF— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
Не забываем, что сборную России тренирует Станислав Черчесов, а команду Турции - сам Мирча Луческу: румын, недавно работавший в "Зените".
А вот стартовый состав сборной России!
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Турцией #RUSTUR #вместемыкоманда pic.twitter.com/A8j7yCSkdR— Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2018 г.
И да, "Интерфакс" предлагает текстовую трансляцию этого матча!
Сегодня сборная России по футболу проводит свой заключительный контрольный матч перед стартом домашнего чемпионата мира! Она сыграет с Турцией! Игра пройдет в Москве на поле столь любимого болельщиками (и болельщицами) ЦСКА стадиона "ВЭБ Арена". Начало - 19:00!
Всем привет!