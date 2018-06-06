Полиция пообещала быть лояльной к болельщикам ЧМ-2018

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Полиция готова "закрыть глаза" на мелкие правонарушения болельщиков, которые приедут в Россию для участия в ЧМ-2018, но будут жестко реагировать в случае серьезных правонарушений, сообщил первый замначальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Мы настроены очень лояльно к болельщикам, которые приедут в страну и не будут нарушать правопорядок. Может, закроем глаза на некоторые мелкие правонарушения с учетом нашего законодательства, но готовы жестко действовать в отношении правонарушителей", - сказал генерал-майор полиции на пресс-конференции в Москве в среду.

Он также заявил, что ответственность за регистрацию болельщиков в городах несет принимающая сторона, то есть, "если болельщик будет проживать более трех дней в городе, хозяин квартиры должен его зарегистрировать".

Гусев также предупредил об ответственности водителей такси за значительное превышение стоимости проезда - "такие случаи были, мы привлекаем к уголовной ответственности за мошенничество, на постоянной основе мы и Минтранс ведем мониторинг, выявляем таких людей".