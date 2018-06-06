ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Прием к оплате исключительно карт Visa на стадионах Чемпионата мира по футболу 2018 в РФ не нарушает антимонопольное законодательство, поскольку выполнение соглашений с FIFA не признается недобросовестной конкуренцией, сообщил "Интерфаксу" замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров.

Он отметил, что соответствующий порядок зафиксирован в законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

"Таким образом, FIFA и уполномоченные организации FIFA вправе определять контрагентов, включая платежные системы, для представления им отдельных имущественных прав, при этом установленные антимонопольным законодательством запреты не распространяются на действия FIFA и уполномоченных организаций FIFA по реализации названного права", - сообщил замглавы ФАС.

Он также отметил, что, по информации с сайта оргкомитета "Россия-2018", Visa является контрагентом FIFA.