Комитет Рады поддержал запрет на трансляции матчей ЧМ-2018

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете украинским телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", - написала первый заместитель руководителя комитета Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко") в фейсбуке по итогам заседания.

Согласно повестке дня заседания этого комитета, депутаты рассматривали проект постановления о недопущении трансляции на Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины.

Как сообщалось, в конце мая Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи турнира будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".