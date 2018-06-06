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Комитет Рады поддержал запрет на трансляции матчей ЧМ-2018

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете украинским телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", - написала первый заместитель руководителя комитета Ольга Червакова (фракция "Блок Петра Порошенко") в фейсбуке по итогам заседания.

Согласно повестке дня заседания этого комитета, депутаты рассматривали проект постановления о недопущении трансляции на Украине мероприятий, которые пройдут на территории Российской Федерации, если их трансляция нарушает законные права и интересы граждан Украины.

Как сообщалось, в конце мая Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи турнира будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".

Теги: футбол, ЧМ-2018, Украина
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Группа B
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ПортугалияПортугалия00000
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ГерманияГермания00000
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