Сборная Египта по футболу крупно проиграла Бельгии в товарищеском матче

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира 2018 года национальная команда Египта потерпела поражение от Бельгии в контрольной встрече.

Результат матча, прошедшего в Бельгии, - 3:0 в пользу хозяев. В их составе голы провели Ромелу Лукаку (27-я минута), Эден Азар (38) и Маруан Феллайни (90+2).

В составе египтян отсутствовал получивший травму лидер команды Мохамед Саллах.

На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией во втором туре группового этапа. Эта встреча состоится 19 июня. Кроме того, в группу А вошли команды Саудовской Аравии и Уругвая.

Сборная Бельгии также является участницей ЧМ-2018, она вошла в группу G, где ее соперниками стали Англия, Панама и Тунис.