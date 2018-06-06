ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Сборная Египта по футболу крупно проиграла Бельгии в товарищеском матче

Соперник сборной России по группе на ЧМ-2018 уступил с разницей в три мяча

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата мира 2018 года национальная команда Египта потерпела поражение от Бельгии в контрольной встрече.

Результат матча, прошедшего в Бельгии, - 3:0 в пользу хозяев. В их составе голы провели Ромелу Лукаку (27-я минута), Эден Азар (38) и Маруан Феллайни (90+2).

В составе египтян отсутствовал получивший травму лидер команды Мохамед Саллах.

На ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией во втором туре группового этапа. Эта встреча состоится 19 июня. Кроме того, в группу А вошли команды Саудовской Аравии и Уругвая.

Сборная Бельгии также является участницей ЧМ-2018, она вошла в группу G, где ее соперниками стали Англия, Панама и Тунис.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
 Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
 Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМБолельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМ
Голосование проходило по олимпийской системе; в 1/16 финала опроса Лев Яшин уступил будущему финалисту Диего МарадонеПодробнее
 Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
Как сообщили в Российском футбольном союзе, в него вошли 23 игрокаПодробнее
 Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеРоссия проиграла Австрии в товарищеском матче
До старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игруПодробнее
 Австрия - Россия. ОнлайнАвстрия - Россия. Онлайн
Российские футболисты проиграли в товарищеском матчеПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
В РоссииСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоВ РоссииМГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QSСпортШарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"В миреНидерланды не нашли причин наказывать Украину за гибель MH17 в ДонбассеВ миреРоссия и Украина попали в конец рейтинга миролюбияВ РоссииДорога на автомобиле от Москвы до Петербурга сократится на три часа

Ушла из жизни Кира Муратова

Ушла из жизни Кира МуратоваРежиссеру и сценаристке было 83 года Подробнее

Сборная Египта по футболу крупно проиграла Бельгии в товарищеском матче

Соперник сборной России по группе на ЧМ-2018 уступил с разницей в три мяча Подробнее

Бомбардировщики ВВС США провели очередные полеты вблизи границ России

Директор госпредприятия "Крым-Фармация" задержана по подозрению в получении взятки

Посол РФ констатировал отсутствие продвижения в расследовании дела Скрипалей

Так Александр Яковенко прокомментировал заявления полиции Британии Подробнее

Пожарные потушили огонь в Доме педагогической книги в Москве

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий

Ведомство начало расследование Подробнее

Более 20 штурмовиков Су-25СМ перебазированы в Крым

Глава Пентагона заявил о трудностях в поиске "общего языка" с РФ

Джим Мэттис обсудит с европейскими коллегами укрепление оборонных способностей НАТО "для сдерживания российской агрессии" Подробнее

Премьер Норвегии заявила о способности России угрожать Европе на расстоянии

В посольстве РФ в Лондоне удивились сообщениям о ходе расследования "дела Скрипалей"

В Минфине РФ сообщили о необходимости платить налоги с прибыли от криптовалют

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+