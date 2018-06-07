Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 70-е место, тогда как месяцем ранее была на 66-й строчке. Таким образом, национальная команда страны перед стартом домашнего ЧМ-2018 обновила свой антирекорд.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия, а в первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Соперники россиян по группе А чемпионата мира в рейтинге занимают следующие позиции: 14.Уругвай, 45.Египет, 67.Саудовская Аравия.

Сборная России занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

Наиболее стремительного прорыва в рейтинге совершила сборная Азербайджана, улучшившая свои позиции на 21 строчку. Теперь она находится на 105-м месте.

Самое резкое падение зафиксировано у сборной Гайаны, которая опустилась на 18 позиций. Сейчас она занимает 182-е место.