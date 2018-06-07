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Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018

Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Футболисты сборной России перед началом матча с командой Турции 5 июня
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге ФИФА, обновленная версия которого обнародована в четверг.

Теперь она занимает 70-е место, тогда как месяцем ранее была на 66-й строчке. Таким образом, национальная команда страны перед стартом домашнего ЧМ-2018 обновила свой антирекорд.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия, а в первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Соперники россиян по группе А чемпионата мира в рейтинге занимают следующие позиции: 14.Уругвай, 45.Египет, 67.Саудовская Аравия.

Сборная России занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

Наиболее стремительного прорыва в рейтинге совершила сборная Азербайджана, улучшившая свои позиции на 21 строчку. Теперь она находится на 105-м месте.

Самое резкое падение зафиксировано у сборной Гайаны, которая опустилась на 18 позиций. Сейчас она занимает 182-е место.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
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