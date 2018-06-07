Путин рассказал об использовании стадионов после ЧМ-2018

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на "прямой линии" заявил, что построенные в России к ЧМ-2018 стадионы найдут свое применение после чемпионата.

Путин в частности сослался на пример Сочи, где, по его словам, почти все построенные к Олимпиаде инфраструктурные объекты остаются загруженными. При этом Российский футбольный союз, по словам президента, также "должен принять активное участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты".

Вместе с тем Путин заявил о недопустимости использования спортивных объектов для размещения рынков, как было в 90-е годы.

"Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках вдруг возникли какие-то рынки, которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в середине 90-х годов. Категорически невозможно такое развитие событий, такое использование этих замечательных объектов", - сказал Путин.

Также он выразил надежду на то, что сооружение стадионов даст импульс развитию футбола в России.

"Интерфакс" ведет трансляцию "прямой линии" с Путиным.