Раде не удалось включить на рассмотрение вопрос о запрете показа ЧМ-2018

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU -Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии проект постановления о недопущении трансляции в стране чемпионата мира по футболу из России.

За включение соответствующего проекта постановления (№8343) на пленарном заседании в четверг проголосовали лишь 142 народных депутата из 226 минимально необходимых.

"Проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включен в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя - уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюка, Мосийчука и Лозового - на помойку", - написала народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ольга Червакова на своей странице в соцсети Фейсбук.

6 июня комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики поддержал проект постановления о запрете украинским телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу.

Как сообщалось, в конце мая Inter Media Group получила права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018, все матчи турнира будут показывать на телеканалах "Интер" и "НТН".