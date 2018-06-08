ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск

Американский художник оценил выбор маскота ЧМ-2018

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Известный американский художник Дэвид Датуна положительно оценил выбор официального маскота чемпионата мира по футболу 2018 года в России волка Забиваку.

"Мне близок образ Забиваки. Волк олицетворяет свирепость и храбрость. В литературе и мифологии это животное встаёт на защиту обездоленных. Стая Акелы спасла человеческого детёныша Маугли, капитолийская волчица вскормила Ромула и Рэма, будущих основателей Рима. У России сегодня особая роль. Вопреки тому, как её часто изображают, эта страна хочет стать и становится проводником мира и играет важную роль в урегулировании ситуации в неспокойных регионах - Иране и Сирии, на Корейском полуострове. То есть в некотором роде тоже выступает в защиту более слабых стран", - сказал Датуна в интервью "Интерфаксу".

"Кроме того, россияне на первый взгляд могут показаться людьми закрытыми, неулыбчивыми. Но если русский человек стал твоим другом, то он свернёт горы, пожертвует собой. В России очень развиты такие понятия, как семья и дружба. Порой - на уровне инстинктов. Поэтому Забивака, конечно, очень подходит как символ", - добавил он.

Волк Забивака был выбран официальным маскотом чемпионата мира путем голосования в интернете, результаты которого были обнародованы 22 октября 2016 года.

Датуна - американский художник грузинского происхождения. Он является одним из самых известных деятелей современной арт-сцены. Его инсталляции связаны с национальными флагами стран. Его работы выставляются во многих странах, в частности, в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018
Россия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФАРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА
Это - новый антирекорд национальной команды страны, у нее самая худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018Подробнее
 ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018ФАС не нашла нарушения в приеме только карт Visa на стадионах ЧМ-2018
FIFA, которая сама определяет контрагентов, выбрала именно эту платежную системуПодробнее
 Сборные России и Турции по футболу сыграли вничьюСборные России и Турции по футболу сыграли вничью
Это был заключительный матч россиян перед стартом ЧМ-2018Подробнее
 Россия - Турция. ОнлайнРоссия - Турция. Онлайн
Товарищеский матч прошел в Москве и завершился вничьюПодробнее
 Александр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-оффАлександр Кержаков: уверен, что сборная России выйдет в плей-офф
Лучший бомбардир в истории сборной РФ оценил "Интерфаксу" ее перспективы на ЧМ-2018, рассказал о работе с молодежью и объяснил, почему не интересуется политикойПодробнее
 Болельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМБолельщики выбрали лучшего футболиста в истории ЧМ
Голосование проходило по олимпийской системе; в 1/16 финала опроса Лев Яшин уступил будущему финалисту Диего МарадонеПодробнее
 Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
Как сообщили в Российском футбольном союзе, в него вошли 23 игрокаПодробнее
 Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеРоссия проиграла Австрии в товарищеском матче
До старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игруПодробнее

Самое читаемое

Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
Спорт"Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок СтэнлиВ миреФранция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаВ миреСМИ сообщили о просьбе Путина к австрийскому канцлеру устроить ему встречу с ТрампомВ РоссииПротив топ-менеджера "Роснано" завели новое дело о мошенничествеВ России"Прямая линия" с Путиным. КороткоЭкономикаМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформы

Правительство РФ определилось с проектом пенсионной реформыПо данным источников РБК, пенсионный возраст мужчин собрались повысить на 5 лет, женщин - на 8 лет Подробнее

Рубль снизился к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

В результате извержения вулкана на Гавайях образовалось еще почти 1,6 км суши

Трамп сократит поездку в Канаду на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

СКР попросил арестовать топ-менеджера "Роснано"

Сбербанк объяснил отток средств физлиц в мае сезонностью

Президент Южной Кореи посетит Россию во время ЧМ-2018

Путин прибыл в Китай

При нападении боевиков на дом афганского депутата погибли три человека

Аргентина договорилась с МВФ о кредитной линии на $50 млрд

На саммите США-КНДР обсудят гарантии безопасности для Пхеньяна

Губернатор встретился с многодетной томичкой, пожаловавшейся Путину на проблемы с выделением земли

В Назрани ликвидирован один из оказавших сопротивление боевиков

На остававшийся месяц без бензина курильский остров завезли топливо

Цены на нефть изменились разнонаправленно

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от ТрампаЭммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы Подробнее

Российских страховщиков будут санировать по аналогии с банками

Роботизированные РСЗО появятся в России в течение нескольких лет

Мэр Новосибирска не будет баллотироваться в губернаторы региона

В ходе спецоперации в Назрани блокированы два боевика

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+