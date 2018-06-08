Американский художник оценил выбор маскота ЧМ-2018

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Известный американский художник Дэвид Датуна положительно оценил выбор официального маскота чемпионата мира по футболу 2018 года в России волка Забиваку.

"Мне близок образ Забиваки. Волк олицетворяет свирепость и храбрость. В литературе и мифологии это животное встаёт на защиту обездоленных. Стая Акелы спасла человеческого детёныша Маугли, капитолийская волчица вскормила Ромула и Рэма, будущих основателей Рима. У России сегодня особая роль. Вопреки тому, как её часто изображают, эта страна хочет стать и становится проводником мира и играет важную роль в урегулировании ситуации в неспокойных регионах - Иране и Сирии, на Корейском полуострове. То есть в некотором роде тоже выступает в защиту более слабых стран", - сказал Датуна в интервью "Интерфаксу".

"Кроме того, россияне на первый взгляд могут показаться людьми закрытыми, неулыбчивыми. Но если русский человек стал твоим другом, то он свернёт горы, пожертвует собой. В России очень развиты такие понятия, как семья и дружба. Порой - на уровне инстинктов. Поэтому Забивака, конечно, очень подходит как символ", - добавил он.

Волк Забивака был выбран официальным маскотом чемпионата мира путем голосования в интернете, результаты которого были обнародованы 22 октября 2016 года.

Датуна - американский художник грузинского происхождения. Он является одним из самых известных деятелей современной арт-сцены. Его инсталляции связаны с национальными флагами стран. Его работы выставляются во многих странах, в частности, в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.